Садоводы дали советы, как подготовить дачу к зиме

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Дачный сезон заканчивается, а это значит, что нужно готовить свои участки к зиме. Специалисты дали советы, которые помогут сохранить загородный участок до весны.

Дачники отмечают, что первым делом нужно подготовить водопровод к приближающимся холодам. Он особенно уязвим в зимнее время. Если граждане не планируют использовать его зимой, то воду необходимо слить.

Что касается подготовки дома, то нужно постирать и просушить все подушки, одеяла, постельное белье, шторы, скатерти. Нужно защитить дом от грызунов, чтобы мыши не испортили запасы и мебель.

В саду нужно провести санитарную обрезку старых ветвей. В конце октября нужно побелить деревья, передает слова специалистов интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Конец сентября и октябрь в жизни садоводов — период очень ответственный: пора заняться деревьями и кустарниками. Как и что сажать, рассказал «Вечерней Москве» биолог Михаил Краснов.