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Женщин-наркокурьеров задержали в столице с партией метадона

Степан Жирнов
Происшествия
Женщин-наркокурьеров задержали в столице с партией метадона
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, МКАД, 54-й километр Карта всех событий

Двух ранее судимых женщин-наркокурьеров задержали на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 13 октября.

По его словам, жительниц Подмосковья в возрасте 39 и 44 лет обнаружили и задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий на 54-м километре Московской кольцевой автодороги. При себе подозреваемые имели 395 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в кульках содержится наркотик — метадон. Общая масса изъятого — 278 граммов.

Женщин-наркокурьеров задержали в столице с партией метадона Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По предварительной информации, женщины получили запрещенные вещества от неизвестного гражданина для дальнейшего сбыта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой».

Фигурантки заключены под стражу.

Еще одну партию наркотиков изъяли полицейские в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который нес в пластиковых сумках шесть с половиной килограммов конопли.

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