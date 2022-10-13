В Норвегии сообщили о «непонятной ситуации» на газовом заводе Ormen Lange

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На газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра Норвегии произошла «непонятная ситуация». Об этом сообщила местная полиция в четверг, 13 октября.

— Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб, — говорится в сообщении.

Завод поставляет в Великобританию 20 процентов газа. При этом, что именно произошло на завод, не уточняется, но на месте работают охрана и подкрепление полиции.

Позже телерадиокомпания NRK со ссылкой на мэра сообщила, что угроза взрыва на заводе является ложной.

До этого оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В настоящее время причины аварии устанавливаются.

Политолог Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что больше всего от утечки нефти на польском участке крупнейшего экспортного нефтепровода «Дружба» пострадает Германия. Для России, предположил эксперт, тоже возникнут последствия, ведь Москву могут обвинить в том, что нефтепровод неблагонадежен, используя этот «аргумент» в качестве основания для полного отказа от поставок российской нефти.