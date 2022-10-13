Украинские военные оставляют позиции в районе Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия добровольно оставляет позиции в районе Артемовска. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в четверг, 13 октября.

— В районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, — отметил он.

Основные причины — низкое морально-психологическое состояние военных, критические потери и утрата связи с командованием, написал Марочко в своем Telegram-канале.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Также российское военное ведомство опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

Кроме того, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о сокращении украинских обстрелов по местным населенным пунктам после референдума.