Столичный полицейский получил ранение в тире МВД

В Москве полицейский получил ранение в тире МВД. Об этом стало известно в четверг, 13 октября.
По неподтвержденным данным, инцидент произошел на Житной улице, в одном из зданий, принадлежащих ведомству. В результате несчастного случая 30-летний сотрудник МВД получил ранение в голову.
Полицейского срочно доставили в больницу, сообщил Telegram-канал «112».
Другая история, когда пострадали сотрудники МВД, произошла 3 сентября в Подмосковье. Мужчина с ножом напал на полицейских в штатском в одном из кафе Наро-Фоминска.