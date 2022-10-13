Синоптики пообещали облачную погоду в Москве 13 октября

Фото: Игорь Генералов/Вечерняя Москва

В четверг, 13 октября, в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 8–10 градусов тепла, по области — от 7 до 12 градусов, — говорится в сообщении.

При этом будет дуть северо-западный ветер порывами 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба.

Недавно руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. По его словам, на территории Москвы и области ожидается погода без осадков. Также он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в связи с антициклоном к концу недели в столичном регионе может потеплеть до 14 градусов. Он также добавил, что с четверга в Москве похолодает до 10 градусов, а в ночные часы в отдельных районах Москвы и области столбики термометров опустятся до минусовых значений.