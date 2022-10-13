Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики пообещали облачную погоду в Москве 13 октября

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали облачную погоду в Москве 13 октября
Фото: Игорь Генералов/Вечерняя Москва

В четверг, 13 октября, в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 8–10 градусов тепла, по области — от 7 до 12 градусов, — говорится в сообщении.

При этом будет дуть северо-западный ветер порывами 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба.

Недавно руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. По его словам, на территории Москвы и области ожидается погода без осадков. Также он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в связи с антициклоном к концу недели в столичном регионе может потеплеть до 14 градусов. Он также добавил, что с четверга в Москве похолодает до 10 градусов, а в ночные часы в отдельных районах Москвы и области столбики термометров опустятся до минусовых значений.

Москва Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте