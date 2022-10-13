Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Совфед предложил освобождать от наказаний участвовавших в спецоперации осужденных

Евгений Белоусов
Общество
Совфед предложил освобождать от наказаний участвовавших в спецоперации осужденных
Фото: Вечерняя Москва

В Совфеде разработали законопроект, предусматривающий возможность участия в боевых действиях осужденных как для военнослужащих, так и для гражданских лиц. Кроме того, они даже могут быть в будущем освобождены от наказания. Об этом стало известно в четверг, 13 октября.

— По представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, — заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она уточнила, что освободить от наказания осужденного можно будет за проявление мужества и героизма при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы.

По мнению сенатора, так осужденные смогут доказать свое исправление. Тогда суд может либо полностью снять судимость, либо заменить наказание на более мягкое. Решение будет приниматься на основе данных прокурора и военного командования, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки о трудовых гарантиях гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В Госдуму планируют внести законопроект о выдаче государственного жилья без очереди добровольцам и попавшим под частичную мобилизацию гражданам, которые получили увечья и серьезные заболевания в ходе проведения спецоперации. Предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся, например, людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна.

Тюрьмы Спецоперации Армия Совет Федерации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте