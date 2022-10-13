Совфед предложил освобождать от наказаний участвовавших в спецоперации осужденных

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В Совфеде разработали законопроект, предусматривающий возможность участия в боевых действиях осужденных как для военнослужащих, так и для гражданских лиц. Кроме того, они даже могут быть в будущем освобождены от наказания. Об этом стало известно в четверг, 13 октября.

— По представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, — заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она уточнила, что освободить от наказания осужденного можно будет за проявление мужества и героизма при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы.

По мнению сенатора, так осужденные смогут доказать свое исправление. Тогда суд может либо полностью снять судимость, либо заменить наказание на более мягкое. Решение будет приниматься на основе данных прокурора и военного командования, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки о трудовых гарантиях гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В Госдуму планируют внести законопроект о выдаче государственного жилья без очереди добровольцам и попавшим под частичную мобилизацию гражданам, которые получили увечья и серьезные заболевания в ходе проведения спецоперации. Предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся, например, людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна.