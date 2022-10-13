Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции

Фото: Администрация президента РФ

Российский лидер Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб. Об этом он завил в рамках шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в четверг, 13 октября.

— Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба, — отметил Путин.

По словам главы РФ, он уже проконсультировался с министром энергетики Турции и руководителем компании Botas, а также договорился с Газпромом. Появление такого центра даст возможность продавать газ в другие страны, в том числе европейские, пишет РИА Новости.

Недавно турецкий и российский лидеры провели на полях ШОС встречу, где договорились о том, что четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. При этом Путин отметил, что Турция ответственно подходит к выполнению своих обязательств и поставки газа идут по турецкому потоку без всяких сбоев.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Вечерней Москвой» оценил степень влияния нового турецкого месторождения газа Сакарья на энергетический рынок.