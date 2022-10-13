Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

Мужчина спрятал 200 граммов мефедрона под деревом на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в четверг, 13 октября.

Злоумышленника заметил патруль Росгвардии, который следовал по улице Юных Ленинцев. Мужчина стоял и фотографировал что-то у основания дерева. При виде сотрудников правоохранительных органов подозреваемый попытался скрыться и выбросил сверток, который держал в руках.

Сразу после этого Росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Подмосковья. В ходе беседы он признался, что раскладывал наркотики по тайникам.

Позже проведенная экспертиза показала, что в свертках был мефедрон. Наркотик был расфасован по 94 пакетам, а его общий вес превысил 200 граммов.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.

Еще одну преступницу сотрудники ведомства задержали на юго-западе столицы. Девушка пыталась убежать из магазина в новых кроссовках, за которые не расплатилась.