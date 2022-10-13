Семь флагманских офисов «Мои документы» теперь принимают заявления семей мобилизованных

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект, 2к3 Карта всех событий

Перечень адресов, где можно подать заявления на единовременную социальную помощь мобилизованным, расширился в Москве. Теперь их принимают еще в семи флагманских офисах «Мои документы». Об этом в четверг, 13 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Город заинтересован в том, чтобы семьи как можно быстрее получили эту помощь. Поэтому мы приняли решение о расширении адресов, где можно подать такое заявление, — заявила она.

Так, заявления от семей мобилизованных принимают флагманские офисы в ЮВАО, ЮЗАО, СЗАО, ВАО, ЦАО, ЮАО и САО. Все эти центры работают ежедневно без перерывов и выходных — с 10:00 до 22:00.

Подать заявление на единовременную социальную помощь могут супруга или родители мобилизованного гражданина. Для этого им необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, который подтверждает его родство с мобилизованным.

Кроме того, необходимо будет сразу предоставить реквизиты счета для перечисления помощи, передает слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».