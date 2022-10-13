Фото: Минобороны РФ

Два украинских самолета упали в Полтавской области Украины в начале недели. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин.

— Во вторник и среду имели место катастрофы: падали самолеты наши именно в Шишацкой общине. Больше информацию комментировать не могу — комментирует эти события военное руководство министерства обороны, — сказал он.

По словам Лунина, при крушении украинских самолетов никто не пострадал, передает РИА Новости.

1 октября истребительная авиация ВКС России сбила МиГ-29 воздушных сил Украины в Николаевской области. Воздушное судно было сбито в районе населенного пункта Павловка.

4 октября в Минобороны России сообщили, что истребители российских Воздушно-космических сил сбили два самолета Су-25 и Су-24 украинской армии.

Уточняется, что самолет Су-25 был сбит около поселка Торецк в Донецкой народной республике. В свою очередь Су-24 ликвидировали около поселка Белая Криница под Херсоном.