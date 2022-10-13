Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два украинских самолета упали в Полтавской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Два украинских самолета упали в Полтавской области
Фото: Минобороны РФ

Два украинских самолета упали в Полтавской области Украины в начале недели. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин.

— Во вторник и среду имели место катастрофы: падали самолеты наши именно в Шишацкой общине. Больше информацию комментировать не могу — комментирует эти события военное руководство министерства обороны, — сказал он.

По словам Лунина, при крушении украинских самолетов никто не пострадал, передает РИА Новости.

1 октября истребительная авиация ВКС России сбила МиГ-29 воздушных сил Украины в Николаевской области. Воздушное судно было сбито в районе населенного пункта Павловка.

4 октября в Минобороны России сообщили, что истребители российских Воздушно-космических сил сбили два самолета Су-25 и Су-24 украинской армии.

Уточняется, что самолет Су-25 был сбит около поселка Торецк в Донецкой народной республике. В свою очередь Су-24 ликвидировали около поселка Белая Криница под Херсоном.

Украина Донбасс Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте