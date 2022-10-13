Эксперты назвали популярные ошибки при приеме квартиры в новостройке

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Эксперты рассказали, какие ошибки часто совершают россияне при приеме квартиры в новостройке.

Так, многие стараются побыстрее получить ключи от квартиры, а осмотр откладывают на потом. Но это неверно, так как впоследствии будет сложно предъявить претензии застройщику.

Также не стоит доверять приемку квартиры родственникам или знакомым. В противном случае могут возникнуть проблемы с получением компенсации за имеющиеся неполадки и устранение недостатков.

Кроме того, нередко люди приходят принимать квартиру, но просто не могут заметить нарушения строительных норм, так как не знают о них. Лучше заранее узнать, на что обращать внимание и как вычислить подводные камни, которые могут скрывать застройщики, передает Life.ru.

До этого президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков сообщил, что сегодняшние новостройки с субсидией от застройщика в любом случае выгоднее для приобретения, чем те, которые будут сдаваться в эксплуатацию через два-три года.

Дело в том, что в настоящее время наблюдается существенное подорожание квадратного метра в домах, которые только начинают строиться, передает РИАМО.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал «Вечерней Москве» о преимуществах и недостатках ипотечных сделок с помощью биометрии.