Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp

Фото: Администрация президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что французский лидер Эммануэль Макрон разрешил ему звонить с помощью мессенджера WhatsApp*.

— Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp, — сказал глава государства.

Он также рассказал, что неформальные переговоры он также проводит с президентом Польши Анджеем Дудой и бывшим британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Зеленский объяснил, что быстрые, а не формальные разговоры для него намного важнее, так как он занимается микроменеджментом и должен оперативно принимать решения, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден предупредил Зеленского, что его постоянные жалобы на недостаточную помощь от США могут иметь негативные последствия.

Зеленский продолжает активно призывать США и другие страны поставлять на Украину все больше вооружений. Однако Киев и так уже получает беспрецедентное количество помощи.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.