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В освобождении Донецкой народной республики (ДНР) от войск ВСУ наступил переломный момент. Об этом в четверг, 13 октября, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

— Сейчас все больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые сейчас пока еще проходят обучение, слаживание. Но это уже сейчас позволяет выходить к более четким планированиям следующих операций по освобождению наших населенных пунктов, — сказал политик.

Интенсивность обстрелов со стороны Украины снижается именно благодаря контрударам, подчеркнул он. Кроме того, ВСУ совершенно деморализованы, считает он.

Противник сейчас не в силах понять, что не следует принимать доброту за слабость, сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого сообщалось, что союзные силы в результате наступления полностью освободили населенный пункт Зайцево в ДНР. Уточняется, что Зайцево также располагается на Артемовском направлении.

13 октября временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо попросил правительство России помочь с вывозом жителей региона из-за частых обстрелов со стороны Украины.

Однако заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что речь не идет об эвакуации населения, а только о выезде граждан в другие регионы России.