Ушаков: Турция официально не сообщала России об идее пятисторонних переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Турция по официальным каналам не предлагала России провести переговоры по Украине с участием США, Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщил помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в четверг, 13 октября.

— Я не знаю, это он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — прим. «ВМ») предложил или кто. Потому что мы видели только в газетах, — сказал чиновник.

Он уточнил, что от Эрдогана данный вариант Кремль «не слышал». По его словам, предложение о пятисторонних переговорах не поступало Москве и по дипломатическим каналам.

При этом Ушаков подчеркнул, что Россия «от любых контактов» не отказывалась, передает ТАСС.

В конце сентября Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого Ушаков заявил, что обсуждение ряда инициатив Турции касательно переговоров России и Запада идет в настоящее время. Помощник президента отметил, что пока эти данные «не более чем в прессе», однако, уверен он, «Эрдоган здесь своей возможности не упустит».