Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ушаков: Турция официально не сообщала России об идее пятисторонних переговоров

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Ушаков: Турция официально не сообщала России об идее пятисторонних переговоров
Фото: Администрация президента РФ

Турция по официальным каналам не предлагала России провести переговоры по Украине с участием США, Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщил помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в четверг, 13 октября.

— Я не знаю, это он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — прим. «ВМ») предложил или кто. Потому что мы видели только в газетах, — сказал чиновник.

Он уточнил, что от Эрдогана данный вариант Кремль «не слышал». По его словам, предложение о пятисторонних переговорах не поступало Москве и по дипломатическим каналам.

При этом Ушаков подчеркнул, что Россия «от любых контактов» не отказывалась, передает ТАСС.

В конце сентября Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого Ушаков заявил, что обсуждение ряда инициатив Турции касательно переговоров России и Запада идет в настоящее время. Помощник президента отметил, что пока эти данные «не более чем в прессе», однако, уверен он, «Эрдоган здесь своей возможности не упустит».

Украина Россия Турция Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте