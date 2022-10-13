Кабмин организует выезд жителей Херсонской области в другие регионы РФ

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Правительство России приняло решение об организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг, 13 октября.

— Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей в других субъектах. Обеспечим всех бесплатным питанием и всем необходимым. А тем кто решит остаться на новом месте на постоянной основе обеспечим жилье, — сказал Хуснуллин.

Отмечается, что кабмин таким образом отреагировал на обращение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который попросил правительство помочь с вывозом жителей региона из-за частых обстрелов со стороны Украины.

Замглавы области Кирилл Стремоусов после этого уточнил, что речь не идет об эвакуации населения, а только о выезде граждан в другие регионы России. Он также призвал жителей Херсонской области сохранять спокойствие. Российские войска не будут покидать регион.

13 октября заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар сообщил, что военные подразделения РФ эвакуируют жителей подконтрольных им районов Соледара, Артемовска и еще ряда освобожденных населенных пунктов.