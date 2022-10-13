Дептранс предупредил о возможных очередях на станции «Белорусская» из-за ремонта эскалатора

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На станции метро «Белорусская» в переходе на Замоскворецкую линию идет плановый ремонт одного из эскалаторов, в связи с этим в час пик число людей на платформе может увеличиваться. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— На станции «Белорусская» с 20 сентября 2022 года идет плановый ремонт одного из эскалаторов в переходе на Замоскворецкую линию. В час пик из-за этого может кратковременно увеличиваться количество людей на платформе, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В департаменте отметили, что плановый ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.

До этого сообщалось о закрытии эскалатора на станции «Саларьево» Сокольнической линии столичного метро на период с 20 сентября по 21 октября по причине ремонтных работ.

4 октября на «Комсомольской», где сейчас идет ремонт, установили дополнительные турникеты. В Дептрансе рассказали, какие сейчас идут работы на этой станции метро.

Продолжается обновление транспортно-пересадочного узла «Площадь трех вокзалов», откуда для многих начинается знакомство со столицей. Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, именно по этой причине важно поддерживать состояние транспортно-пересадочного узла на самом высоком уровне.