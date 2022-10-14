Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Почему лучше не выходить из дома 17 октября

Елена Самойлова
Общество
Народный календарь. Почему лучше не выходить из дома 17 октября
Фото: Pexels

Православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского.

Восточные славяне говорили, что этот день неблагоприятный, и старались не выходить из дома без крайней необходимости, опасаясь беды. В этот день не стоит доверять незнакомым людям: есть большой риск обмана.

Также нельзя злоупотреблять алкоголем и играть свадьбу, поскольку заключенный в эту дату брак будет обречен на несчастье.

Приметы погоды

Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.

Лошадь фыркает — к теплу, храпит — к непогоде.

Свинья таскает солому — к буре.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему лучше не выходить из дома 17 октября

Именины отмечают: Тихон, Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан.

Церковь Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте