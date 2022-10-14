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Православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского.

Восточные славяне говорили, что этот день неблагоприятный, и старались не выходить из дома без крайней необходимости, опасаясь беды. В этот день не стоит доверять незнакомым людям: есть большой риск обмана.

Также нельзя злоупотреблять алкоголем и играть свадьбу, поскольку заключенный в эту дату брак будет обречен на несчастье.

Приметы погоды

Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.

Лошадь фыркает — к теплу, храпит — к непогоде.

Свинья таскает солому — к буре.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему лучше не выходить из дома 17 октября

Именины отмечают: Тихон, Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан.