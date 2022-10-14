Народный календарь. Почему лучше не выходить из дома 17 октября

Православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского.
Восточные славяне говорили, что этот день неблагоприятный, и старались не выходить из дома без крайней необходимости, опасаясь беды. В этот день не стоит доверять незнакомым людям: есть большой риск обмана.
Также нельзя злоупотреблять алкоголем и играть свадьбу, поскольку заключенный в эту дату брак будет обречен на несчастье.
Приметы погоды
Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.
Лошадь фыркает — к теплу, храпит — к непогоде.
Свинья таскает солому — к буре.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Тихон, Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан.