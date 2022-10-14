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Синоптики сообщили о прохладной и сухой погоде в Москве 14 октября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили о прохладной и сухой погоде в Москве 14 октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В пятницу, 14 октября, в столичном регионе ожидается прохладная и сухая погода. Облачность будет переменной.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5–8 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 4–9 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что «нудные» дожди придут в Москву с понедельника, 17 октября. Он порекомендовал насладиться оставшимися днями текущей недели. Они будут прохладнее, чем начало следующей недели, но сухими и солнечными.

Дептранс предупредил столичных водителей о густом тумане 14 октября. В Москве и области ночью и до 10:00 утра ожидается густой туман. Столичным водителям следует быть бдительными.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. Он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

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