Ефимов: Новое направление открылось в «Московской технической школе»

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Столичное правительство, а также ведущие вузы и предприятия города подписали соглашение об открытии направления «Микроэлектроника и фотоника» в проекте «Московская техническая школа» (МТШ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 14 октября.

— Сегодня в столице в области микроэлектроники работает 48 предприятий. Расширение спроса на их продукцию и рост мощности производств требуют существенного увеличения числа специалистов, — сказал заммэра.

МТШ, как уточнил он, была создана в 2021 году для закрытия потребности компаний в высококвалифицированных кадрах. Инженеры в рамках нового направления смогут получить знания и навыки в области исследования, разработки, производства и применения современных электронных средств и технологий.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что микроэлектроника и фотоника — одно из самых востребованных и перспективных направлений ближайших лет.

Проректор по молодежной политике и воспитательной работе Московского технического университета связи и информатики Андрей Муханов добавил, что наиболее быстрорастущими сферами фотоники в данный момент являются здравоохранение, IT, связь и промышленность.

Школа объединяет ведущие предприятия и институты для подготовки инженеров по востребованным специальностям и формирует необходимый уровень компетенций, подчеркнула директор по развитию экосистемы АНО «ТТ» Ольга Кожуховская.

До этого Ефимов сообщил, что Москва делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. Сегодня треть работающих в городе предприятий, которые выпускают продукты питания, одежду, обувь и другие товары, относится к высокотехнологичным.