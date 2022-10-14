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Россиянки назвали самое ценное качество настоящего мужчины

Ирина Игнатенко
Общество
Россиянки назвали самое ценное качество настоящего мужчины
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россиянки назвали мужественность самым ценным качеством, которым может обладать представитель сильного пола. Эту характеристику выделили 36 процентов из 1100 женщин, опрошенных специалистами в октябре 2022-го.

Еще 32 процента респонденток отмечают, что мужчина должен быть щедрым, 20 процентов выделили такое качество как ответственность. Доброта важна для 7 процентов женщин, а целеустремленность — для 5 процентов дам.

Если сравнивать с результатами прошлогоднего подобного опроса, взгляды у россиянок несколько поменялись. В прошлом году на первом месте важных для мужчины качеств была щедрость. Это качество отметили 44 процента респонденток.

Эксперты отмечают, что ценности в настоящее время резко изменились, причем не только в нашей стране, но и во всем мире. В тренде сильные духом мужчины, способные успокоить и защитить вторую половину, передает Life.ru.

Знак зодиака может многое сказать о том, насколько мужчина интересен и неутомим в постели. Также он определяет его интимные предпочтения и выбор партнерши, сообщили астрологи. Они рассказали, представители каких знаков зодиака могут похвастаться статусом прекрасного любовника.

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