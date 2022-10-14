Офтальмохирург Куренков перечислил факторы, которые негативно влияют на зрение

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Офтальмохирург Вячеслав Куренков перечислил факторы, которые негативно сказываются на зрении.

Эксперт пояснил, что все тератогенные факторы, в том числе курение, прием алкоголя, ожирение, влияют на орган зрения. Также отрицательно сказывается экологическая обстановка.

— Она вызывает не менее выраженные заболевания, в том числе так называемый синдром сухого глаза. Сейчас он очень распространен, когда в глазах ощущается песок, когда пациент просыпается, он чувствует дискомфорт, глаза краснеют, он обращает на это внимание, — отметил эксперт в комментарии МИР 24.

Также зрение может ухудшиться в результате профессиональной деятельности. Например, офтальмологические проблемы возникают у металлургов, которые стоят у доменных печей и смотрят на инфракрасное излучение. Нередко у таких пациентов появляется ранняя катаракта. Зрение также портится у людей, которые работают за компьютерами большую часть рабочего времени.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков сообщил, что цвет радужки глаза может поменяться в результате естественных биологических процессов в организме, передает Nation news.

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