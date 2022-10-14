В Подмосковье снижается стоимость аренды жилья

Фото: depositphotos

В Подмосковье продолжает падать стоимость аренды и продажи жилья.

Специалист по продаже недвижимости Марина Барышева подтвердила, что резкого скачка цен в ближайшее время не будет.

— Падение, скорее всего, медленно, но продолжится до тех пор, пока не стабилизируется ситуация в стране. В целом стоимость аренды жилья в Подмосковье снизилась на 6–8 процентов, — сказала Барышева в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт также добавила, что сильно снижается стоимость однокомнатных квартир. На Дмитровском направлении аренда однокомнатных квартир стоит от 18 до 23 тысяч рублей в месяц.

Ранее юристы рассказали, в каких случаях можно лишиться квартиры. Лишиться квартиры можно, когда договор купли-продажи квартиры кто-то оспорил и суд требование удовлетворил. Кроме того, без жилья можно остаться, если покупатель перестал выплачивать кредит, который брал на покупку этого жилья, передает Царьград.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал «Вечерней Москве» о преимуществах и недостатках ипотечных сделок с помощью биометрии.