Кабмин поручил завершить восстановление Крымского моста до июля 2023 года

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Восстановление Крымского моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу, 14 октября.

Согласно тексту, ремонтными работами займется ООО «Нижнеангарсктрансстрой». Как уточняется, исполнитель сможет привлечь еще стороны при условии, что компания будет выполнять не менее половины стоимостного объема обязательств по госконтракту.

— Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года, — следует из документа.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава, а впоследствии — к частичному разрушению дорожного полотна.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. 12 октября ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту, им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

На следующий день в Армении было возбуждено уголовное дело о пособничестве в осуществлении теракта из-за контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС. В этот же день Киевский районный суд Симферополя отправил пятерых фигурантов уголовного дела под арест.