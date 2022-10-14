Эрдоган заявил о создании в кратчайшие сроки в Турции международного газового хаба

Фото: Администрация президента РФ

Газовый хаб, с идеей реализации которого выступил российский лидер Владимир Путин, может быть расположен в регионе Фракия в европейской части Турции. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра, — заявил он.

По словам Эрдогана, хаб будет построен в наиболее подходящем для этого месте. Так, в Турции уже есть один хаб для распределения газа по стране. Однако новый будет уже международным, передает слова Эрдогана РИА Новости.

Накануне Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб. По словам главы РФ, он уже проконсультировался с министром энергетики Турции и руководителем компании Botas, а также договорился с Газпромом.

Недавно турецкий и российский лидеры провели на полях ШОС встречу, где договорились о том, что четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. При этом Путин отметил, что Турция ответственно подходит к выполнению своих обязательств и поставки газа идут по турецкому потоку без всяких сбоев.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Вечерней Москвой» оценил степень влияния нового турецкого месторождения газа Сакарья на энергетический рынок.