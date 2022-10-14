Федеральный проект «Смотри, это Россия!» стартовал 5 октября

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Федеральный проект, конкурс «Смотри, это Россия!», стартовал 5 октября. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Уточняется, что основная цель конкурса — помочь детям из различных регионов страны узнать больше о разнообразии краев и областей России, создать новые дружеские связи.

Чтобы принять участие в проекте, командам необходимо будет записать ролик о событиях, людях и достижениях прошлого и настоящего, а также поразмышлять о будущих успехах своей малой родины. Записанные сюжеты будут в качестве видеооткрыток направлены школьникам других регионов страны.

20 сентября в Москве открылась 31-я международная осенняя выставка производителей и поставщиков продуктов питания WorldFood. На ней представили новинки индустрии: румяные яблоки, разноцветные сладкие перцы, пузатые баклажаны и цитрусы.

Много стендов представляли продукты, богатые витаминами и другими полезными веществами. Столичный регион традиционно имел одно из самых широких представительств.