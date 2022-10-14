Путин заявил, что мобилизация закончится в течение двух недель

Фото: Администрация президента РФ

Частичная мобилизация, объявленная в России, завершится через две недели. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, — заметил глава государства.

По словам Путина, из необходимых 300 тысяч человек уже мобилизовано 222 тысячи. Дополнительного призыва в стране проводить не планируется. Также не поступало никаких дополнительных предложений по мобилизации от Минобороны, передает слова российского лидера РИА Новости.

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что облавы на уклонистов от мобилизации незаконны. А действиям организаторов необходимо дать правовую оценку.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».