Эксперт: Формат офсетных контрактов дает гарантию востребованности продукции

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В столице заключат еще один офсетный контракт в медицинской отрасли — на поставку медицинской мебели. Такой вид договора дает уверенность в сбыте продукции, оптимизирует издержки и делает стоимость товаров наиболее доступной. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев, компания которого уже имеет опыт заключения подобных соглашений.

Сегодня стало известно, что в Москве пройдет электронный конкурс на право заключения офсетного договора по поставке медицинской мебели для столичных медучреждений.

Уточняется, что инвестор в течение трех лет обязан организовать производство, инвестиции в которое составят не менее 250 миллионов рублей. Московское руководство в свою очередь гарантирует приобретение 80 позиций мебели, включая стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы и другое.

— Примерно треть продукции планируем поставлять для столичной системы здравоохранения, остальное — для разных заказчиков, в том числе из других регионов. Завод в «Алабушево» — уже вторая крупная площадка «Р-Фарм» в столице, — рассказал Игнатьев.

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что при заключении офсетных контрактов в первую очередь анализируется продукция, которая может быть наиболее востребована.

— Заключенные сегодня контракты уже позволили сэкономить бюджетные средства: среднее снижение цены закупки по итогам конкурсов составило 20 процентов — это порядка 18 миллиардов рублей, — подчеркнул представитель мэрии.

До этого Ефимов рассказал, что столичные предприятия в январе — августе 2022 года выпустили почти на 52 процента больше медицинского оборудования и инструментов, чем за аналогичный период 2021 года.