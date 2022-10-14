Путин: ФСБ считает, что взрывчатку на Крымский мост переправили морем

Фото: Администрация президента РФ

Специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) предположили, что, вероятнее всего, взрывчатка для инцидента на Крымском мосту была отправлена морем. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта вывезли из Одессы на зерновозе.

— Федеральная служба безопасности констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, точнее сказать, взрывчатка, взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет, — передает слова Путина РИА Новости.

Он также добавил, что конкретного ответа по данной теме пока нет.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося рядом железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.

12 октября ФСБ установила организатора подрыва конструкции. Им, как уточняется, оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.