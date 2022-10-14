Минобороны сообщило о поражении арсенала с запасами западного вооружения в Бродах

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Российские военные нанесли удар по украинскому арсеналу с западным оружием в Львовской области. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов, — заявил он.

По словам генерал-лейтенанта, всего российскими войсками было уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах Донецкой народной республики, Запорожской области и Николаевской области Украины, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

Кроме того, Конашенков заявил, что российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

Сообщалось также, что обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских войск. Союзные войска также активно продвигаются в сторону Терны. В городе в настоящее время малолюдно, власти обеспечивают оставшихся жителей подвозом продуктов питания.