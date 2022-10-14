Рейс из Уфы в Турцию задержали из-за остановки пилота пограничниками

Фото: Unsplash

Сотрудники пограничной службы остановили одного из пилотов самолета Уфа — Анталия, из-за чего рейс был задержан. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе российской авиакомпании Azur air.

— Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице. Авиакомпания предоставила им горячее питание и прохладительные напитки.

В СМИ появилась информация, что сам рейс был задержан почти на девять часов, так как подлежащему мобилизации пилоту запретили выезд из России, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Самару. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково.

Кроме того, лоукостер с ноября 2022 года приступит к выполнению полетов из аэропорта Шереметьево. Так, в предстоящем зимнем сезоне рейсы будут осуществляться через терминал В.

При этом в начале продаж авиакомпания предложит более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам. Из Шереметьева этой зимой рейсами «Победы» можно будет, в частности, улететь в Киров, Чебоксары, Казань, во Владикавказ, в Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск и Уфу.