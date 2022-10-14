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Путин высказался против попыток отменить украинскую культуру

Евгений Жуков
Общество
Путин высказался против попыток отменить украинскую культуру
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку в автомобиле, призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

— Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал: «Дураки какие-то просто». Мы не должны вести себя таким же образом, — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что украинский язык относится к числу государственных в Крыму, который является регионом России, наряду с русским и крымско-татарским, передает слова президента канал «Россия 24».

До этого сообщалось, что на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение музыкальных произведений российских исполнителей, а также гастроли певцов из России.

Исключение, согласно закону, предполагалось для бывших граждан России, которые в данный момент имеют украинский паспорт, а также для российских артистов, осудивших специальную военную операцию.

Украина Культура Россия Владимир Путин
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