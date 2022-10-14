В США заявили, что лишили Россию способности выпускать значимое оружие для СВО

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Западные антироссийские санкции якобы полностью лишили Москву возможности выпускать критически значимое оружие для специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 14 октября, замминистра финансов США Уолли Адейомо.

— Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий, — подчеркнул он.

Однако заместитель главы Минфина США не уточнил, о каких именно производителях идет речь. При этом он добавил, что именно в сфере российской микроэлектроники ситуация из-за санкций якобы значительно ухудшилась, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что стоимость всех антироссийских санкций после согласования Евросоюзом восьмого пакета ограничений составляет около 123 миллиардов евро. Эта сумма соответствует 40 процентам всего товарного оборота между Россией и Евросоюзом за предыдущий год.

До этого сообщалось, что в очередном пакете антироссийских санкций, который был принят 6 октября, эксперты заметили новый подход, приближающий устройство европейских санкционных ограничений к американскому.