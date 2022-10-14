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Премьер Украины сообщил о восстановлении энергоснабжения по всей стране

Евгений Жуков

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Премьер Украины сообщил о восстановлении энергоснабжения по всей стране
Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергоснабжение в стране стабилизировалось после ракетных ударов. Об этом он рассказал в пятницу, 14 октября.

— Вчера нам удалось стабилизировать энергоснабжение по всей стране после атак 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. На данный момент наша энергосистема работает стабильно, — подчеркнул Шмыгаль.

Несмотря на это, он уточнил, что на данный момент пропускная способность энергетических магистральных сетей снижена из-за значительных разрушений после обстрелов.

В связи с этим, по словам премьера, появилась необходимость в уменьшении нагрузки на сети во избежание аварий. Шмыгаль также попросил граждан Украины на добровольной основе снизить потребление энергии, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

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