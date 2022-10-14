Nicola Porro: 60 процентов итальянцев желают мирных переговоров между Москвой и Киевом

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С начала украинского кризиса итальянцы кардинально изменили отношение к Киеву и теперь выступают за дипломатическое решение проблемы. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил журналист Маттео Миланези в издании Nicola Porro.

Согласно опросу, проведенному среди граждан Италии для одной из местных телепередач, не менее 60 процентов граждан хотели бы, чтобы Киев и Москва начали мирные переговоры. Лишь 27 процентов поддержали продолжение военной помощи украинской стороне.

Как отметил журналист, кардинальные перемены в настроениях итальянцев появились в связи с проблемами в энергетике. Миланези также обратил внимание, что новый премьер-министр страны Джорджа Мелони выступает за продолжение военной помощи Киеву и приверженность политике Евросоюза (ЕС) и НАТО.

До этого сообщалось, что жители немецкого города Лейпциг на антикризисном митинге потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией уехать из Германии.

Группа демонстрантов, несогласных с политикой Германии в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.