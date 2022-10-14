Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина и еще пять человек

Фото: minjust.gov.ru

Минюст Российской Федерации внес в список СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина и еще пять человек. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

В реестр также включены журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло, Наталия Телегина. Кроме того, стало известно, что в реестр незарегистрированных общественных объединений включили движение «Весна», передает сайт ведомства.

До этого сообщалось, что рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров*) объявлен физлицом-иноагентом. Уточняется, что исполнитель занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.