Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина и еще пять человек

Евгений Жуков
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина и еще пять человек
Фото: minjust.gov.ru

Минюст Российской Федерации внес в список СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина и еще пять человек. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

В реестр также включены журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло, Наталия Телегина. Кроме того, стало известно, что в реестр незарегистрированных общественных объединений включили движение «Весна», передает сайт ведомства.

До этого сообщалось, что рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров*) объявлен физлицом-иноагентом. Уточняется, что исполнитель занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.

Минюст РФ Россия иноагенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте