Три машины столкнулись на Ленинградском проспекте

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36с28 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте в районе дома 36с28. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что на месте инцидента работают оперативные службы города.

В настоящее время уточняются обстоятельства аварии и информация о пострадавших.

В результате случившегося движение в сторону области затруднено, заняты три полосы из шести, подытожили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

До этого сообщалось, что количество летальных исходов в дорожно-транспортных происшествиях с участием московских таксистов сократилось на 67 процентов по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах столицы за девять месяцев 2022 года снизилось на девять процентов по сравнению с прошлым годом.