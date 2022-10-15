Главные новости к утру 15 октября

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Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по Мелитополю в Запорожской области при помощи беспилотников, их сбили российские силы ПВО. Об этом сообщили в городской администрации.

Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 22 человек. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Ранее турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщал о 14 погибших и 28 пострадавших шахтерах.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 миллионов долларов.

Вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что спецоперация может завершиться через полгода. По его словам, под конечной целью спецоперации можно понимать несколько вариантов. Первый — «дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс».

Пенсионерка-учительница возглавила банду террористов в Германии. 75-летнюю пенсионерку арестовали. Ее обвиняют в руководстве ультраправой террористической группировкой, которая готовила нападения на политиков и силовиков в стране.