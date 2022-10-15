Воздушная тревога объявлена по всей Украине

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На территории всей Украины звучит воздушная тревога. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает местный телеканал.

— Воздушная тревога звучит по всей Украине, — приводит сообщение РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Вскоре стало известно о взрывах в Киеве и нескольких других городах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы. В связи с произошедшим движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.