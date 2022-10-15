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Владимир Ефимов: Московские производители увеличили выпуск медицинской мебели в 2,3 раза

Евгений Жуков
Город
Владимир Ефимов: Московские производители увеличили выпуск медицинской мебели в 2,3 раза
Фото: Пресс-служба

За восемь месяцев текущего года московские производители медицинской мебели выпустили товары на 703 миллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В дальнейшем мы ожидаем существенный рост объема производства данных товаров благодаря реализации офсетного контракта. Сейчас в городе оформлено пять таких договоров на поставку лекарств, изделий медицинского назначения и детского питания с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что на сегодняшний день мебель в столице производят более 90 предприятий. Московское руководство заинтересовано в привлечении новых инвесторов в отрасль. Для реализации этого Москва не только заключает офсетные контракты, но и предоставляет застройщикам землю в аренду без торгов для осуществления инвестиционных проектов.

— Например, Москва приняла решение выделить участок на востоке столицы под строительство корпуса для выпуска школьной, домашней и офисной мебели. Инвестор вложит в этот проект 280 миллионов рублей, — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

До этого Владимир Ефимов заявил, что предприятия обрабатывающей промышленности в январе–июне этого года инвестировали в экономику города 75,9 миллиарда рублей.

Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва Промышленность
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