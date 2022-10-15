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Автосервис загорелся в поселении Сосенском

Лейла Алиева
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Автосервис загорелся в поселении Сосенском
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, вл60с2 Карта всех событий

В поселении Сосенском произошло возгорание в автосервисе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 15 октября.

Инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова, владение 60. Открытое возгорание на площади 50 квадратных метров произошло рядом со зданием, где находится огнеопасная цистерна.

В результате пострадал один человек, которому на данный момент оказывают медицинскую помощь. Для устранения пожара подают воду для охлаждения цистерны и защиты смежных помещений.

В этот же день произошел еще один пожар — в жилом доме в Зеленограде. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В результате один человек погиб.

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