Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

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Заслуженный артист России и Республики Коми Анатолий Хрусталев скончался в возрасте 77 лет. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в Министерстве культуры Пензенской области.

— Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения, — говорится в сообщении.

Церемония прощания с артистом состоится 15 октября в церкви Петра и Павла.

Анатолий Хрусталев был актером, ветераном концертной организации Пензенской области, заслуженным артистом РФ и Республики Коми. Больше 40 лет он работал в Пензенской областной филармонии. После этого Хурсталев стал ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы в «Пензаконцерте».