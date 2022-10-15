«Невыгодная картина»: почему Европа отказалась от расследования взрывов на «Северных потоках»

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Страны Европы могли принять решение отказаться от общего расследования взрывов на «Северных потоках» из-за того, что получающаяся в результате картина была им невыгодна. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

— Скорее всего, результаты расследования не устроили ни одну из сторон, и они не могли вместе создать нужную им картинку. Плюс, вероятно, есть какой-то фактор недоверия. Думаю, что они вышли не на себя, но на тех союзников, которых не хотелось бы видеть, — рассказал политолог.

Эксперт отметил, что решение о проведении Данией, Швецией и Германией индивидуальных расследований даст им возможность «рисовать» наиболее удобную картину. Если эти картины окажутся разными, им придется отстаивать свою позицию, уверен Журавлев.

При этом каждую из этих стран устроил бы результат, согласно которому во взрывах виновата Россия, подчеркнул специалист.

— И для Швеции, и для Дании, и для Германии самый лучший кандидат — Россия. После этого можно потребовать от нас компенсации за срыв поставок. Их, конечно, и так нет, но компенсацию-то можно потребовать. И продемонстрировать своему населению, что ухудшение ситуации — результат действий России. Но договориться пока почему-то не получается. Вероятно, там нашли что-то такое, что коллективно совсем не выйдет так показать, — предположил эксперт.

Свернуть такое расследование Европа не сможет: придется предоставить хотя бы имитационный доклад, так как его потребует общество, уверен Журавлев. Вполне возможно, что результаты объявят через полгода–год. При этом конкуренция стран может вынудить их обнародовать свою позицию быстрее, резюмировал политолог.

Дания, Германия и Швеция отказались совместно расследовать взрывы на «Северных потоках». Теперь страны ведут собственные расследования, сообщил в пятницу, 14 октября, телеканал ARD.