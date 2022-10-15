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Главархив Москвы опубликовал альбом к Международному дню сельских женщин

Лейла Алиева
Город
Главархив Москвы опубликовал альбом к Международному дню сельских женщин
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичный Главархив поделился альбомом к Международному дню сельских женщин, опубликовав фотографии об их жизни в начале XX века.

Фотоальбом включает в себя кадры, на которых показаны жители в повседневной обстановке, за работой и во время отдыха. Найти альбом можно в виртуальном музее Главархива «Москва — с заботой об истории», в зале «1950–2000-е годы», в разделе «Медиатека» (далее — «Фотолетопись Москвы», «Сельская жизнь»).

Снимки показывают плоды труда сельских женщин, а ярким примером является фотография «Внутренний вид кухни в крестьянской избе на территории колхоза имени И. В. Сталина». Также некоторые кадры отражают тяжесть такого труда, среди них — «Сбор картофеля», «Полив сельскохозяйственных культур вручную», «Заготовка капусты крестьянами», «Окуривание коровы от насекомых» и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале октября специально ко Дню учителя Главархив и Департамент образования Москвы опубликовали видеоистории о жизни известных педагогов.

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