Ракетный удар нанесли по Киевской области

Фото: Минобороны РФ

Киевская область подверглась ракетному удару. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

— Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв, — заявил он.

Уточняется, что в результате удара пострадал один из объектов инфраструктуры, передает РИА Новости.

В этот же день по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Вскоре стало известно о взрывах в Киеве и нескольких других городах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы, где прогремели несколько взрывов. Кроме того, стало известно о взрывах в Житомирской, Львовской, Тернопольской и Киевской областях, а также в Днепре.