Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ракетный удар нанесли по Киевской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Ракетный удар нанесли по Киевской области
Фото: Минобороны РФ

Киевская область подверглась ракетному удару. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

— Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв, — заявил он.

Уточняется, что в результате удара пострадал один из объектов инфраструктуры, передает РИА Новости.

В этот же день по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Вскоре стало известно о взрывах в Киеве и нескольких других городах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы, где прогремели несколько взрывов. Кроме того, стало известно о взрывах в Житомирской, Львовской, Тернопольской и Киевской областях, а также в Днепре.

Украина Киев Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте