Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО

Фото: Минобороны РФ

Украинский комплекс ПВО С-300 был ликвидирован с помощью российского ударного беспилотника «Ланцет» на Запорожском направлении. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил источник в силовых структурах РФ.

На кадрах, предоставленных РИА Новости, можно увидеть удар беспилотника, в результате которого были уничтожены пусковые установки противовоздушного комплекса украинских войск.

14 октября в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины загорелась подстанция мощностью 110 киловаттов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что примерное время переключения на резервные источники составит четыре часа.

В этот же день над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Потом в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы работы ПВО.