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Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ форсировать реку Оскол

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ форсировать реку Оскол
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Российским военным удалось сорвать попытку ротной тактической группы ВСУ форсировать реку Оскол в Харьковской области. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в Минобороны РФ.

— В районе населенного пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол, — говорится в сообщении.

В результате ВС РФ ударами армейской авиации и артиллерии ликвидировали свыше 30 украинских военных, четыре бронеавтомобиля и два пикапа, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

В этот же день заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил о том, что ВСУ планируют наступление в Херсонской области. Также он отметил, что основной целью украинских войск является закрепление позиций на правом берегу Днепра, поэтому местным жителям рекомендуется забрать детей и покинуть данную территорию.

Кроме того, украинский комплекс ПВО С-300 был ликвидирован с помощью российского ударного беспилотника «Ланцет» на Запорожском направлении.

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