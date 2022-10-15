Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лукашенко: Достичь мира на Украине можно за неделю при согласии США и Британии

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лукашенко: Достичь мира на Украине можно за неделю при согласии США и Британии
Фото: president.gov.by

Конфликт на Украине можно урегулировать за неделю, но при условии согласия Вашингтона и Лондона. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании NBC.

Белорусский лидер уточнил, что подразумевает именно мирное, а не военное разрешение конфликта на Украине. По словам Лукашенко, если власти названных западных государств поймут и согласятся, что надо сесть за стол переговоров, то в таком случае «в течение недели» удастся прийти к соглашению.

Он также добавил, что на данный момент необходимо остановить боевые действия, а потом искать выход из создавшегося положения.

До этого Александр Лукашенко заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «запретили вести переговоры» о прекращении конфликта с Россией. По мнению главы республики, лидер Украины несамостоятелен в принимаемых решениях.

Накануне заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» ответил на вопрос по поводу присоединения Белоруссии к специальной военной операции, проводимой РФ на Украине.

Белоруссия Украина Александр Лукашенко США Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте