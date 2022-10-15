Лукашенко: Достичь мира на Украине можно за неделю при согласии США и Британии

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Конфликт на Украине можно урегулировать за неделю, но при условии согласия Вашингтона и Лондона. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании NBC.

Белорусский лидер уточнил, что подразумевает именно мирное, а не военное разрешение конфликта на Украине. По словам Лукашенко, если власти названных западных государств поймут и согласятся, что надо сесть за стол переговоров, то в таком случае «в течение недели» удастся прийти к соглашению.

Он также добавил, что на данный момент необходимо остановить боевые действия, а потом искать выход из создавшегося положения.

До этого Александр Лукашенко заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «запретили вести переговоры» о прекращении конфликта с Россией. По мнению главы республики, лидер Украины несамостоятелен в принимаемых решениях.

Накануне заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» ответил на вопрос по поводу присоединения Белоруссии к специальной военной операции, проводимой РФ на Украине.