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Путин: ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из РФ более 10 тысяч долларов

Евгений Жуков
Экономика
Путин: ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из РФ более 10 тысяч долларов
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал ЦБ РФ полномочия выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

В новом указе российский лидер предоставил Центробанку полномочие по выдаче разрешений на вывоз таких сумм. Как сказано в документе, выдача разрешений будет «осуществляться в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ», говорится в указе.

5 марта сообщалось, что Центробанк России ограничил переводы за рубеж родственникам и супругам суммой пять тысяч долларов в месяц.

Данное решение касалось переводов без открытия банковского счета и включало переводы электронных денежных средств за рубеж супругам, близким родственникам, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным.

Также сообщалось, что ЦБ РФ временно приостановил переводы иностранных юридических и физических лиц из ряда государств на счета за границей.

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