Появилось видео тренировки со спасенным медведем Диксоном

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Специалисты провели очередную реабилитационную тренировку со спасенным с острова Диксон белым медведем. Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

— Напомню суть тренинга: медведь должен коснуться зеленого таргета, чтобы получить лакомство. И в этом он уже отличник, говорят зоологи. Диксон очень смышленый медведь, — рассказала на своей странице в Telegram генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

До этого врач-ветеринар Святослав Новицкий в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о шансах вернуть физическую активность медведю, получившему огнестрельные ранения и паралич задних конечностей.

По мнению эксперта, специалистам за довольно короткий срок удалось достичь хорошей динамики в лечении, что крайне тяжело при том состоянии, в котором было животное после ранений.

25 сентября ветеринары Московского зоопарка заметили, что лапы белого медведя с Диксона начали реагировать на касания, у животного наблюдается частичная чувствительность.